Госбюджет-2021: Шмыгаль назвал, какой курс доллара заложили в основу

Глава правительства Украины Денис Шмигаль Фото из открытых источников

До конца 2020 года курс доллара будут держать на уровне 27-28 гривен

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что во время работы над государственным бюджетом на 2021 год планируют взять за основу курс доллара на уровне 29 гривен. Об этом он сказал в интервью телеканалу "Украина 24".

По словам Шмыгаля, правительство не видит никаких оснований для резкого изменения курса доллара к концу 2020 года, ожидается, что он будет на уровне 27-28 гривен за доллар.

"Курс будет стабильным, он будет колебаться в пределах 27-28, так как сейчас и есть. Мы не видим сегодня причин для резкого изменения курса в одну или в другую сторону. Сегодня у нас одна из самых стабильных ситуаций и с золотовалютными резервами, с ликвидностью банков... Мы фактически более чем на два миллиарда сократили государственный долг с начала года. Поэтому все у нас с курсом будет в порядке, уверяю вас", - рассказал чиновник.

Новости по теме: Шмыгаль и послы G7 обсудили местные выборы в Украине

Относительно того, какой же курс заложат в государственный бюджет на 2021 год, то Шмыгаль заявил о 29 гривнях за доллар.

"Идет активная подготовка бюджета на 2021 год. Есть уже макропрогноз... Курс валют закладывается в районе 29 грн, то есть он даже немножко оптимистичнее, чем мы закладывали 29,5 грн в этом году. Это тот показатель, который дает уверенность инвесторам, людям, о том, что курс валют будет держаться стабильно...",- отметил премьер.

Напомним, ранее глава Кабинета министров Денис Шмыгаль заявил, что экономика Украины не выдержит повторного введения жесткого карантина.