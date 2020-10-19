Госбюджет-2021: Правительство Шмыгаля и Зеленского планирует заработать всего-навсего 16 млрд дол., все остальное они хотят взять в кредит, – Кузьмин

Ренат Кузьмин Фото из открытых источников

Взамен власти намерены занять у иностранных финансовых учреждений 22 миллиарда, которым на сегодня Украина должна еще 123 миллиарда долларов

Правительство Дениса Шмыгаля и президента Владимира Зеленского планирует в следующем году заработать всего лишь 16 миллиардов долларов.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины (фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь") Ренат Кузьмин.

Народный депутат отметил, что доходная часть, которая заложена в проект государственного бюджета на 2021 год, составляет 38 миллиардов долларов. Вместе с тем, добавил парламентарий, власть намерена занять у иностранных финансовых учреждений 22 миллиарда, которым на сегодня Украина должна 123 миллиарда долларов.

"Представляете, мы должны 123 миллиарда, но еще хотим у тех же занять еще 22. То есть фактически, правительство Шмыгаля, или правительство президента Зеленского, по сути, планирует заработать всего лишь 16 миллиардов долларов. Всего-навсего 16 миллиардов! Все остальное они хотят взять в кредит. То есть представляете, вся наша 40-миллионная страна заработает за год 16 миллиардов", – акцентировал Ренат Кузьмин.

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В то же время он напомнил, что бюджет Москвы составляет 60 миллиардов долларов, Нью-Йорка составляет 180 миллиардов долларов, а бюджет Министерства обороны США – почти 3 триллиона долларов.

Поэтому, добавил депутат, 16 миллиардов целой Украины говорят о том, что нынешняя украинская власть – абсолютно случайные люди.

"Которые не умеют, не знают, не понимают, как работать, как выводить страну из кризиса, что нужно с этой страной делать, как наладить здесь экономическую жизнь, социальную сферу, как устроить медицину и вывести образование. Не знают, не понимают да и не хотят. У них совсем другая задача – они работают для личного обогащения!" - прокомментировал Кузьмин.

Напомним, ранее министр финансов Сергей Марченко презентовал в Верховной Раде госбюджет на 2021 год, назвав его "бюджетом возможностей".

Как сообщали, народный депутат Украины от партии "Слуга народа", глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев заявил, что проект государственного бюджета на 2021 год в первом чтении вряд ли рассмотрят в Верховной Раде Украины завтра, 20 октября.