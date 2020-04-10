Госбюджет-2020: В Раде сегодня рассмотрят изменения в документ

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Также члены комитета рассмотрят вопросы перераспределения расходов государственного бюджета, предусмотренных Минздраву

Комитет по вопросам бюджета 10 апреля рассмотрит изменения в государственный бюджет на 2020 год, которые предлагаются правительством в связи с пандемией коронавируса. Об этом свидетельствует расписание заседаний комитетов, опубликованное на сайте Верховной Рады.

Заседание комитета запланировано на 15:00. Однако не уточняется, состоится ли заседание в режиме видеоконференции.

"Законопроекты, по разработке которых комитет определен главным: проект закона о внесении изменений к закона "О государственном бюджете Украины на 2020 год" (р.№3279, повторное первое чтение)", - указано в повестке дня.

Также члены комитета рассмотрят вопросы перераспределения расходов государственного бюджета, предусмотренных Министерству здравоохранения, и распределение субвенции из госбюджета местным бюджетам на поддержку отдельных учреждений и мероприятий в системе охраны здоровья.

Напомним, ранее председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев рассказал, что депутаты будут обсуждать на внеочередном заседании Рады, которое должно состояться 13 апреля.