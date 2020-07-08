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Гонтаревой и Смолием должны заниматься правоохранительные органы, – Журавский

Телеканал ZIK

Вред от прогнозов Смолия - минус 50 миллиардов в бюджете, а Гонтарева причастна к уничтожению 106 банков

Бывшими руководителями Национального банка Украины Валерией Гонтаревой и Яковом Смолием должны заниматься правоохранительные органы.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил доктор юридических наук Виталий Журавский.

Журавский отметил, что экс-глава Нацбанка Яков Смолий прогнозировал при формировании бюджета на прошлый год курс доллара по 30 гривен, но в результате курс занизили "темными действиями" до 25 гривен. В итоге, добавил эксперт, Украина получила минус 7 миллиардов в доходную часть бюджета и минус 43 миллиарда от таможни.  

"Вред от такого прогноза – 50 миллиардов гривен. Это – преступление. Поэтому Гонтаревой и Смолием должны заниматься правоохранительные органы", – заявил Журавский.

Он также подчеркнул, что СБУ не должна воспитывать Гонтареву разного рода заявлениями, а должна требовать ее экстрадиции, потому что она "положила" 106 украинских банков.

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"СБУ должна принять меры и потребовать ее экстрадиции, потому что она причастна к тому, что было уничтожено 106 банков. А там миллиарды гривен граждан Украины, которые пропали. Вот этим надо заняться", – подчеркнул Виталий Журавский.

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Напомним, 1 июля глава НБУ Яков Смолий написал заявление об отставке. По его словам, он сделал это, поскольку в течение длительного времени на Национальный банк осуществляется систематическое политическое давление.

На следующий день постановление под номером №3772 было внесено в Верховную Раду. После чего комитет Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики его поддержал.

А 3 июля во время заседания ВРУ Яков Смолий заявил, что его заявление об отставке является протестом против политического давления на НБУ. В тот же день Рада уволила его с должности председателя Национального банка.

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