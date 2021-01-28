Глобальный долг в 2020 году достиг почти 100% мирового ВВП, - МВФ

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В течение прошлого года мировой долг вырос с 84% до 98%

Глобальный долг достиг 98% от мирового объема производства в конце 2020 года, так как правительства стран вложили почти 14 триллионов долларов в финансовую поддержку для борьбы с пандемией коронавируса. Международный валютный фонд призывает сохранить финансовую поддержку, пока не начнется восстановление. Об этом говорится в обзоре МВФ Fiscal Monitor за январь 2021 года.

Согласно обзору, фискальная поддержка включала 7,8 триллиона долларов дополнительных прямых расходов или утраченных доходов и 6 триллионов долларов в виде гарантий, кредитов и вложений в акционерный капитал.

Как отмечается, глобальная финансовая поддержка в размере 14 триллионов долларов способствовала спасению жизней и средств к существованию, а также смягчила последствия пандемии для потребления и производства. Наряду с экономическим спадом, вызвавшим снижение доходов, такая поддержка привела к росту государственного долга и дефициту.

Средний общий дефицит к ВВП в 2020 году оценивается на уровне 13,3% для стран с развитой экономикой, 10,3% для стран с формирующимся рынком и стран со средним уровнем дохода и 5,7% для стран с низким уровнем дохода и развивающихся стран.

В МВФ отметили, что чем раньше закончится глобальная пандемия, тем быстрее экономика вернется к нормальной жизни.

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Ранее сообщалось, что Международный валютный фонд прогнозирует рост мировой экономики в 2021 году на уровне 5,5%, что на 0,3 процентных пункта больше по сравнению с прогнозом октября прошлого года. В частности, положительным влиянием на экономику называют начало вакцинации.