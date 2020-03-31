Главный банк Украины определился с курсом валют на последний день марта
Доллар подорожал на 4 коп., евро - на 5 коп.
Национальный банк Украины установил курс гривни относительно иностранных валют. Так, на 31 марта доллар составляет 28,06 грн, евро - 30,96 грн. Об этом говорится на официальном сайте НБУ.
При этом курс российского рубля установлен на уровне 0,351 грн.
Следовательно, главный банк Украины по сравнению с предыдущим рабочим днем повысил курс доллара на 4 коп., евро подорожал на 5 коп.
Напомним, накануне Национальный банк Украины установил курс гривни относительно иностранных валют на уровне 28,18 грн за доллар и 30,90 грн евро.