Главная смета страны: В "Слуге народа" не исключают "бюджетную ночь" и "бюджетное утро"

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура Фото из открытых источников

Александр Качура говорит, что бюджет могут принять на внеочередном заседании

Существует огромная вероятность, что государственный бюджет на 2021 год будут принимать на внеочередном заседании ВРУ, и у парламентариев будет "бюджетная ночь" и "бюджетное утро".

Об этом во время брифинга, который транслировал телеканал ZIK, заявил народный депутат Украины (фракция "Слуга народа") Александр Качура.

Парламентарий прогнозирует, что голоса в поддержку государственного бюджета на следующий год найдутся.

"Я думаю, что голоса есть, но будет ли это без поддержки каких-либо депутатских групп и фракций, я не знаю, потому что многие коллеги, я это видел, они колеблются, что делать", – отметил Александр Качура и добавил пример относительно финансирования "Суспильного" телевидения, которое предлагают профинансировать на 2,2 млрд грн. Парламентарий считает, что в бюджете-2021 следует убрать второстепенные вещи и ориентироваться на медицину, образование и тому подобное.

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Народный депутат отметил, что, если не будет принят проект госбюджета, это разбалансирует ситуацию. В то же время, говорит он, если так происходит, то ничего страшного не будет, коллапс не наступит – страна будет жить по бюджету 2020 года.

"Будет ли проголосован бюджет на этой неделе, я тут бы сомнениям подверг позиции, которые озвучили коллеги, потому что я не вижу, что есть поддержка однозначная законопроекта. Хотелось бы, чтобы это было на пленарной неделе, той, которая у нас уже началась, но, в то же время, думаю, что огромная вероятность, что это будет внеочередное заседание, и у нас потом будет "бюджетная ночь", "бюджетное утро", вечер и так далее. То есть это будет сложный документ, который должен учесть интересы всех отраслей", – подчеркнул Александр Качура.

Напомним, Кабинет министров Украины подготовил проект государственного бюджета-2021 ко второму чтению. В частности, в доработанном документе доходы предусмотрены в сумме 1 трлн 92 млрд грн, а расходы — в сумме 1 трлн 328 млрд грн.

Раньше Министерство финансов Украины сообщило, что завершило переговоры с Международным валютным фондом относительно параметров проекта государственного бюджета на 2021 год.

Как заявил спикер ВРУ Дмитрий Разумков, Верховная Рада Украины рассмотрит проект государственного бюджета на 2021 год во вторник, 15 декабря.