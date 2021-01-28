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Глава НКРЭКУ не исключает возможности укрупнения облэнерго для снижения тарифов

Фото из открытых источников

По словам главы регулятора, облэнерго могут укрупнить по аналогии с облгазами

Председатель Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Валерий Тарасюк не исключает возможности укрупнения операторов систем распределения для снижения тарифов на электроэнергию. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

По словам Тарасюка, власть может укрупнить облэнерго по аналогии с облгазами. "Тариф - это не цифра, которую можно ставить выше или ниже, она состоит из составляющих. Эти составляющие в Луганской области, к сожалению, выше, чем в других областях из-за того, что электросети растянуты, а промышленность осталась на неподконтрольной территории. Мы как государство должны очень ответственно подходить к таким случаям и, возможно, также принять законопроект об укрупнении облэнерго по аналогии с облгазами", – высказался чиновник.

Известно, что ранее энергорегулятор разработал проект постановления о снижении тарифов для 14 операторов газо-распределительных систем. В ней предполагался уровень снижения от 3,5% (для ЧАО "Гадячгаз") до 30% (для ООО "Газовик"). При этом тарифы операторов ГРС предлагается установить на уровне не выше 1,79 грн/куб. м (без НДС).

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Напомним, недавно премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что Кабинет министров Украины планирует укрупнить облгазы, а также ввести в них временные администрации. Предполагается, что ряд нововведений будут дисциплинировать рынок распределения газа.

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