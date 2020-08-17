Шевченко пояснил, что сдерживает банки от работы с ипотекой

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По словам Шевченко, работу с ипотекой сдерживают непрозрачные схемы застройщиков

Глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко заявил, что одной из ключевых причин, почему банки не спешат активнее работать с ипотекой являются непрозрачные схемы финансирования среди застройщиков. Об этом он сказал в интервью " РБК-Украина".

"Рынок первичного жилья недостаточно прозрачен. Некоторые застройщики используют схемы, которые могут приводить к тому, что жильцы в конечном итоге не получают свое жилье. Непрозрачные схемы финансирования", - пояснил глава НБУ.

Также, по его словам, есть еще ряд моментов, которые сдерживают банки, один из которых - мораторий на взыскание валютных кредитов.

"Президент наложил вето, направив закон со своими замечаниями в Верховную Раду. И банковская система ему за это, я думаю, очень благодарна", - сказал Шевченко.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинцы должны иметь возможность приобрести жилье в кредит под доступные проценты – хотя бы под 10% годовых, потому что банковские ставки по ипотеке, которые существовали до сих пор, - "просто неподъемны для многих украинских семей".