Глава Нацбанка написал заявление на увольнение

По словам Смолия, длительное время на Нацбанк осуществляется систематическое политическое давление

Глава Национального банка Украины Яков Смолий написал на имя президента Владимира Зеленского заявление об отставке. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"В течение длительного времени на Национальный банк Украины осуществляется систематическое политическое давление. Это делает невозможным эффективное выполнение мной как Главой возложенных на меня обязанностей руководства деятельностью Национального банка и взаимодействие с другими государственными органами. Своей отставкой я хочу предостеречь от дальнейших попыток подорвать институциональные основы центрального банка в Украине", - заявил Смолий.

Справка:

Яков Смолий ( 1 февраля 1961, в селе Вербовец Тернопольской области) - украинский банкир.

С 25 апреля 2014 года — работал заместителем Главы Национального банка Украины. Руководил наличным оборотом банка, IT и платежными системами, Банкнотно-монетным двором, Фабрикой банкнотной бумаги, Центральным хранилищем НБУ и Государственной сокровищницей Украины.

С 25 октября 2016 года — первый заместитель Главы Национального банка Украины.

С 11 мая 2017 года — исполняющий обязанности Главы Национального банка на время бессрочного отпуска Валерии Гонтаревой.

С 15 марта 2018 года — назначен Главой Национального банка Украины по решению Верховной Рады Украины.

Напомним, ранее политтехнолог Борис Тизенгаузен заявлял, что руководство Национального банка Украины сейчас могут сменить, и на отношения с международными кредиторами это не повлияет.