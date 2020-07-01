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Глава Нацбанка написал заявление на увольнение

Яков Смолий Фото - bank.gov.ua

По словам Смолия, длительное время на Нацбанк осуществляется систематическое политическое давление

Глава Национального банка Украины Яков Смолий написал на имя президента Владимира Зеленского заявление об отставке. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"В течение длительного времени на Национальный банк Украины осуществляется систематическое политическое давление. Это делает невозможным эффективное выполнение мной как Главой возложенных на меня обязанностей руководства деятельностью Национального банка и взаимодействие с другими государственными органами. Своей отставкой я хочу предостеречь от дальнейших попыток подорвать институциональные основы центрального банка в Украине", - заявил Смолий.

Справка:

Яков Смолий (родился 1 февраля 1961, в селе Вербовец Тернопольской области) - украинский банкир.

С 25 апреля 2014 года — работал заместителем Главы Национального банка Украины. Руководил наличным оборотом банка, IT и платежными системами, Банкнотно-монетным двором, Фабрикой банкнотной бумаги, Центральным хранилищем НБУ и Государственной сокровищницей Украины.

С 25 октября 2016 года — первый заместитель Главы Национального банка Украины.

С 11 мая 2017 года — исполняющий обязанности Главы Национального банка на время бессрочного отпуска Валерии Гонтаревой.

С 15 марта 2018 года — назначен Главой Национального банка Украины по решению Верховной Рады Украины.

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Напомним, ранее политтехнолог Борис Тизенгаузен заявлял, что руководство Национального банка Украины сейчас могут сменить, и на отношения с международными кредиторами это не повлияет.

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