Глава набсовета государственного Приватбанка получает по 2 тыс. долл. в день

Шэрон Иски Фото из открытых источников

Уровень зарплаты главы набсовета ПриватБанка был установлен по среднесуточной ставке, которая составляет 2 тыс. долл. в день на 10 дней в месяц, бонусы не предусмотрены. Об этом в интервью НВ Бизнес рассказала сама глава набсовета Шэрон Иски.

Она призналась, что не знает, каков уровень заработной платы в других государственных банках и компаниях.

"Что касается государственных банков, то, как я понимаю, уровень заработной платы был установлен путем бенчмаркинга для аналогичных должностей того же уровня ответственности и опыта на украинском и европейском рынках", — сказала Иски.

"Да, мы понимаем, что наши зарплаты высоки по сравнению со средними в Украине, но они адекватны тому уровню квалификации, ответственности, затраченному времени и усилиям, которые необходимы для этих позиций", — резюмировала глава набсовета ПриватБанка.

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Как известно, Приватбанк ввел новый сервис, который позволяет получить наличные при оплате покупок банковской картой на кассе супермаркетов и других торговых заведений, без необходимости использовать банкоматы.

Тем временем Приватбанк на период карантина перевел клиентов старшего поколения на оплату коммунальных услуг по телефону с помощью службы поддержки банка.