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Глава Минфина не видит оснований для падения гривни из-за отставки Смолия

Министр финансов Сергей Марченко Фото из открытых источников

Марченко уверяет, что в ближайшее время все успокоится

Отставка председателя Национального банка Украины Якова Смолия не должна повлиять на курс гривны к доллару. После соответствующих решений ситуация придет в норму.

Об этом министр финансов Сергей Марченко заявил на брифинге.

"Я считаю, что нет никаких оснований волноваться за курс валюту в связи с отставкой высокопоставленного чиновника", - сказал он.

По его словам, сейчас можно видеть некую турбулентность на рынке.

"Я считаю, что будут приняты соответствующие решения и уже в ближайшее время все успокоится", - добавил он.

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Напомним, председатель Национального банка Украины Яков Смолий написал на имя президента Владимира Зеленского заявление об отставке

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