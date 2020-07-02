Глава Минфина не видит оснований для падения гривни из-за отставки Смолия
Марченко уверяет, что в ближайшее время все успокоится
Отставка председателя Национального банка Украины Якова Смолия не должна повлиять на курс гривны к доллару. После соответствующих решений ситуация придет в норму.
Об этом министр финансов Сергей Марченко заявил на брифинге.
"Я считаю, что нет никаких оснований волноваться за курс валюту в связи с отставкой высокопоставленного чиновника", - сказал он.
По его словам, сейчас можно видеть некую турбулентность на рынке.
"Я считаю, что будут приняты соответствующие решения и уже в ближайшее время все успокоится", - добавил он.
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Напомним, председатель Национального банка Украины Яков Смолий написал на имя президента Владимира Зеленского заявление об отставке.