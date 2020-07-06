Гиперинфляции не будет: В "Слуге народа" объяснили, почему сейчас не стоит бежать в обменники

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Евгения Кравчук Фото из открытых источников

Национальный банк – это не один человек, поэтому переживать по поводу скачков валюты не следует, говорит Евгения Кравчук

В Украины есть достаточные золотовалютные запасы, чтобы держать стабильным курс гривны, поэтому никакой гиперинфляции не будет.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения заявила народный депутат (фракция "Слуга народа") Евгения Кравчук.

Народный депутат убеждена, что шансы возглавить Национальный банк Украины у людей, которые имеют политический бэкграунд, небольшие. По ее словам, оптимальным вариантом является поиск профессионального человека из банковского сектора. Евгения Кравчук не исключает, что новым главой регулятора может стать кто-то из совета НБУ.

В то же время, народный депутат подчеркивает, что угрозы дефолта в связи с отставком председателя НБУ Якова Смолия нет.

"В Украины есть достаточные золотовалютные запасы, чтобы держать стабильным курс гривны, и, конечно, никакой гиперинфляции не будет", – говорит Евгения Кравчук.

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Народный депутат продолжила: "Национальный банк – это не один человек. Это огромная структура с наблюдательным советом, с заместителями, с профессиональными людьми, которые там работают десятки лет. Поэтому переживать за скачки не нужно, но не нужно поддаваться панике и бежать в обменники, скупать валюту, потому что обычно на таких прыжках проигрывают простые люди".

Напомним, 1 июля глава НБУ Яков Смолий написал заявление об отставке. По его словам, он сделал это, поскольку в течение длительного времени на Национальный банк осуществлялось систематическое политическое давление.

А уже 3 июля Верховная Рада уволила Якова Смолия с должности председателя Национального банка Украины. Проголосовали 286 народных депутатов.

После увольнения председателя Национального банка Украины Якова Смолия его обязанности временно будет выполнять первый заместитель Екатерина Рожкова.