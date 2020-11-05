Гетманцев заявил, что пока не видит признаков "развития" в проекте бюджета-2021

Даниил Гетманцев Фото из открытых источников

Правительство имеет время, чтобы поработать над главным финансовым документом страны, говорит парламентарий

Основная задача, которая сейчас стоит перед Кабинетом министров Украины, – это работа, направленная на исправление фундаментальных ошибок в проекте государственного бюджета на 2021 год.

Об этом в эфире ток-шоу "15" на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины от партии "Слуга народа", председатель налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

Парламентарий, комментируя голосование в первом чтении за проект государственного бюджета на следующий год, отметил, что Кабмин имеет время, чтобы поработать над главной сметой страны, чтобы оно стала "бюджетом развития".

"У правительства есть на сегодня время, чтобы этот бюджет исправить и сделать, действительно, из него бюджет развития, если министр финансов хочет, чтобы это был бюджет развития, потому что, к сожалению, на сегодня я не вижу таких признаков в проекте бюджета, и это очевидные вещи. То, что расходы и, соответственно, доходная часть увеличена на 20 млрд, – это такая капля в море, которая не решает ни одного из тех вопросов, которые относились к проекту бюджета, который был подан к Министерству финансов", – сказал Даниил Гетманцев.

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Парламентарий подчеркнул, что сегодня в Раде документ нужно было поддержать и отправить правительству на доработку ко второму чтению.

"Основная задача перед Кабинетом министров – это работа, которая была бы направлена на исправление фундаментальных ошибок в проекте бюджета", – сказал гость студии.

Как сообщали, на внеочередном заседании в четверг, 5 ноября, Верховная Рада одобрила изменения в Бюджетный кодекс за основу.

Также Рада поддержала в первом чтении законопроект о госбюджете на 2021 год.