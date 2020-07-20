Гетманцев объяснил, почему игорный бизнес освободили от налогов на 4 года

Даниил Гетманцев. Фото: jurblog.com.ua

Отныне операторы будут платить "тройную лицензию"

Верховная Рада, приняв закон о легализации игорного бизнеса, освободила игорные заведения от налогов на 4 года из-за высокой цены на лицензии и отсутствие системы мониторинга.

Об этом в эфире программы "HARD с Влащенко" на телеканале ZIK заявил народный депутат от "Слуги Народа" Даниил Гетманцев.

Гость программы отметил, что законопроект об игорном бизнесе – очень тяжелый, над которым работал целый подкомитет аж 9 месяцев. Вместе с тем он объяснил, почему нардепы освободили игорный бизнес от налогов на 4 года:

"Потому что до того момента, как государство запустит систему онлайн-мониторинга ставок, операторы будут платить тройную лицензию. То есть лицензия умножается на три. Если взять букмекерские игры, это миллион долларов. Миллион долларов умножить на 3. То есть у нас и без этого коэффициента высокие цены на лицензию. А мы их еще втрое увеличиваем. Почему? Потому что государство с завтрашнего дня не может вести мониторинг. Ему надо эту систему купить, установить. Поэтому в этот период должна браться повышенная плата за лицензию. Вот и все", – заявил Гетманцев и добавил, что за эти 4 года государство должно подготовить систему мониторинга за заведениями игорного бизнеса.

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Кроме этого политик отметил, что необходимо создать и специальную комиссию, которая будет заниматься мониторингом заведений игорного бизнеса в части соблюдения закона, создание которой также предусматривает принятый Радой закон о легализации азартных игр в Украине.

Напомним, Верховная Рада Украины поддержала законопроект №2285-д об игорном бизнесе во втором чтении. "За" проголосовали 248 народных депутатов. При этом в монобольшинстве предполагали, что рассмотрение документа затянется до осени. Дело в том, что в середине января депутаты поддержали проект за основу, в него поступило почти 3,5 тысячи поправок.