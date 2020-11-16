Гетманцев о бюджете-2021: Мы не укладываемся в установленный Бюджетным кодексом срок

Даниил Гетманцев Фото из открытых источников

По его словам, парламент будет голосовать за бюджет уже в следующем году

Народный депутат Украины, председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что парламент не укладывается в установленный срок принять государственный бюджет на 2021 год. Об этом он рассказал во время брифинга перед заседанием Согласительного совета депутатских фракций (депутатских групп) в ВРУ, который транслировал телеканал ZIK.

"К сожалению, мы явно не укладываемся в установленный Бюджетным кодексом срок. К сожалению, и мы должны извиниться перед людьми, что мы не придерживаемся этого срока. Срок у нас, вы знаете, до 1 декабря мы должны в целом принять", - отметил депутат.

Также Гетманцев предупредил, что, очевидно, проголосовать за бюджет не удастся и до конца этого года. Ожидается, что в начале декабря только поступит проект бюджета от Кабинета министров и тогда парламент будет его рассматривать.

Напомним, ранее Даниил Гетманцев заявлял, что к проекту бюджета на 2021 год есть много вопросов, но сегодня мяч на стороне Кабинета министров Украины, который должен в течение двух недель вернуть главный финансовый документ страны ко второму чтению в ВРУ.