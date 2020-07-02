Герус все же решил возобновить импорт электроэнергии из России

Народный депутат Украины IX созыва от партии Слуга народа Андрей Герус Андрей Гудзенко/LIGA.net

Документ на выездном заседании 1 июля поддержало 11 депутатов комитета

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Андрей Герус вынес на голосование комитета законопроект №3657-1, которым планируется внести поправки в закон "О рынке электроэнергии". Для восстановления предлагается восстановить ранее запрещенный импорт электроэнергии из стран СНГ, в частности из России. Об этом говорится на сайте парламента.

В частности, за законопроект и открытие импорта электроэнергии из РФ проголосовали: от фракции "Слуга народа" Андрей Жупанин (автор законопроекта), Андрей Герус, Олег Семинский, Дмитрий Припутень, Евгений Пивоваров, Сергей Нагорняк, Анатолий Костюх, а также Юрий Шаповалов, (депгруппа "Партия "За будущее"), Максим Ефимов (депгруппа "Доверие"), Инна Совсун ("Голос"), Анна Скороход (внефракционная).

Напомним, импорт электроэнергии из России стал ключевой причиной глубочайшего кризиса в энергетике за время независимости Украины. Открытие импорта произошло благодаря так называемым правкам Геруса.

В период октябрь 2019 - март 2020 из России было импортировано на 1 млрд грн. Крупнейшим импортером электроэнергии из РФ была компания "Юнайтед Энерджи", близкая к олигарху Игорю Коломойскому, которая также может быть связана с Андреем Герусом.

4 мая в Верховной Раде президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не может быть и речи об импорте электроэнергии в страну, поскольку это оставит тысячи шахтеров без работы.

В конце апреля Министерство энергетики разработало новый энергобаланс Украины на 2020 год и полностью отказалось от поставок электроэнергии из Беларуси и России.

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Напомним, Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство по факту возможных злоупотреблений депутата Верховной Рады Андрея Геруса ("Слуга народа").