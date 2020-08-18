Герус о ситуации с "Энергоатомом": Нужно давать возможность государственным компаниям работать, а не останавливать их в угоду монополистам

Народный депутат Андрей Герус Фото из открытых источников

На сегодняшний день мощность "Энергоатома" используется не в полном объеме, хотя могла бы использоваться больше. Соответственно, если бы больше атомных блоков работало и на большей мощности, они бы вырабатывали больше электроэнергии, и было бы лучшее финансовое состояние. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил председатель парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.

Он отметил, что сейчас у предприятия "Энергоатом" есть серьезные проблемы, потому что еще весной было решение Министерства об остановке блоков некоторых атомных электростанций.

"Те действия, которые были в основе, привели к ухудшению финансового состояния, и сегодня видим последствия, это первый момент. А второй, было принято постановление Кабинета министров якобы для того, чтобы "Энергоатом" мог продавать свою электроэнергию по двусторонним договорам напрямую потребителям и соответственно получать предоплату, иметь живые деньги и зарабатывать деньги на разных условиях. Но в это постановление был добавлен отдельный пункт, который сделал невозможной продажу электроэнергии "Энергоатому" на рынке по двусторонним договорам, и это также является серьезной проблемой", - отметил нардеп.

Комментируя заявление профсоюзов предприятия о митинге 19 августа под стенами Кабмина он отметил, что, по его мнению, требование профсоюзов "Энергоатома" заключается в том, чтобы позволить предприятию работать на рынке электроэнергии.

"Мы должны понимать, что "Энергоатом" - это государственная компания, которая платит заработные платы, дивиденды в государственный бюджет. Поэтому мы должны давать государственным компаниям возможность работать, а не останавливать их в угоду некоторым частным монополистам, которые потом продают электроэнергию дороже. Если такая ситуация будет продолжаться то она повлияет на потребителей, потому что чем меньше будет работать "Энергоатом", который производит дешевую электроэнергию, тем больше на рынке будет более дорогой вид энергии от частных станций. Дороже электроэнергия - и конечные тарифы могут вырасти. Чтобы этого не произошло мы постоянно обращаемся к правительству и призываем, чтобы "Энергоатом" работал на полную мощность и продавал на рынок весь свой объем электроэнергии, тогда ситуация будет стабильная", - добавил Герус.