Германия выделит 1 миллион евро на поддержку реформ в Украине

Фото из открытых источников

Деньги будут выделены в рамках Плана действий Совета Европы

Постоянный представитель Германии при Совете Европы посол Рольф Мафаэль и заместитель генерального секретаря Совета Европы Габриэлла Баттани-Драгони подписали договор о выделении 1 млн евро Украине в рамках Плана действий Совета Европы. Об этом сообщает Посольство ФРГ в Киеве.

Как известно, в 2019 году Берлин уже предоставлял 1 млн евро на поддержку плана.

"На посту председателя Комитета министров Совета Европы Германия поддерживает усилия Украины на пути реформ. Чтобы продемонстрировать нашу поддержку, мы, как в прошлом году, сделали важный финансовый вклад в План действий Совета Европы для Украины", - заявила посол Германии в Украине Анка Фельдгузен.

Новости по теме: Нидерланды выделили 4 млн евро на гуманитарное разминирование в Украине

Напомним, ранее США и Совет международных научных исследований и обменов (IREX) ввели программу, чтобы сплотить внутренне перемещенных лиц с Украины бюджетом в 2 млн долларов.