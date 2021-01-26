Газсбыты начали обнародовать февральские тарифы на газ: Кто сколько будет платить

Тарифы на газ в Украине претерпели изменения Фото из открытых источников

Большинство предприятий выставляет цену, которую запретили превышать - 6,99 грн за кубометр

Сегодня, 26 января, газоснабжающие компании должны обнародовать свои цены для бытовых потребителей на февраль - согласно решению Кабинета министров, она не должна превышать 6,99 грн за кубометр. Об этом сообщает "Газправда".

"Газоснабжающие компании должны обнародовать стоимость газа за 5 дней до начала месяца поставки, если цена на следующий месяц будет отличаться от предыдущего. То есть у тех газопоставщиков, которые не обнародуют свежую, февральскую цену сегодня, формально будет действовать январская (высшая) цена", - говорится в сообщении.

По состоянию на вечер вторника февральские ценники обнародовали 30 компаний. Список предложений газоснабжающих предприятий выглядит так:

Megawatt - 6,88

ООО "Агросинтез Трейдинг" - 6,88

Энергетические ресурсы Украины - 6,9

"Волиньелектро Сбыт" - 6,97

ETG.UA - 6,98

Paliv Energy - 6,99

ООО "ГАЛНЕФТЕГАЗ" - 6,99

"Аскания Энерджи" - 6,99

ООО "Черновицкая областная энергоснабжающая компания" - 6,99

Житомирская областная энергоснабжающая компания - 6,99

ООО "Херсонская областная энергоснабжающая компания" - 6,99

ГП "Кременецкое УПРГ" - 6,99

ООО "Ровенская областная энергоснабжающая компания" - 6,99

Торговая электрическая компания - 6,99

ООО "Львов газсбыт" - 6,99

ООО "Киевобл газсбыт" - 6,99

ООО "Ивано-Франковск газсбыт" - 6,99

ООО "Харьков газсбыт" - 6,99

ООО "Волынь газсбыт" - 6,99

ООО "Винница газсбыт" - 6,99

ООО "Ровно газсбыт" - 6,99

ООО "Сумы газсбыт" - 6,99

ООО "Хмельницкгаз Сбыт" - 6,99

ООО "Черновцы газсбыт" - 6,99

ООО "Чернигов газсбыт" - 6,99

ООО "Днепропетровск газсбыт" - 6,99

ООО "Житомир газсбыт" - 6,99

ООО "Николаев газсбыт" - 6,99

ООО "Запорожье газзбыт" - 6,99

ООО "Кировоградская областная энергоснабжающая компания" - 6,99

ООО "ГЛАСКОМЕРЦ" - 6,99

ООО "МАРГАЗ" - 6,99

ООО "Кременчуггаз-трейдинг" - 6,99

Напомним, ранее временный исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко сообщал, что жители Украины получат платежки за газ со сниженной ценой в марте, ведь новый тариф начнет действовать с февраля 2021 года. В то же время он добавил, что в Украине нет юридического механизма, который позволил бы снизить тариф задним числом, с января.