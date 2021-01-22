Газ добывают под Полтавой, а продают его украинцам по голландским расценкам, – Молчанов

Кирилл Молчанов Фото из открытых источников

Таким путем тарифы в Украине снижены не будут никогда

Даже если газ добывают в Полтавской или Харьковской областях, доставку за него все равно считают как из Амстердама.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил политолог Кирилл Молчанов.

Эксперт, комментируя поднятие тарифов в Украине, отметил, что власть ввела на два месяца ручное регулирование тарифов, снизила цену "голубого топлива" до 6,99 гривен, однако о следующем отопительном сезоне сейчас никто ничего не говорит.

"Управленцы, видимо, думают, что им бы дотянуть до конца отопительного сезона, а потом хоть потоп, потом будет другое правительство выгребать этот вопрос", – подчеркнул Кирилл Молчанов.

По словам эксперта, основная проблема постоянного поднятия тарифов в Украине - формула, по которой рассчитывают цену газа.

"Это "Амстердам+", где они берут формирование тарифов на газ почему-то по голландским расценкам плюс доставка в Украину. Хотя газ добывают либо под Полтавской, либо Харьковской областями. Но доставку почему-то все равно считают из Амстердама. Таким путем тарифы мы снизить не сможем. Надо выходить на то, чтобы формула была "Полтава+", чтобы то, что добывается в Украине, отвечало покупательским возможностям с одной стороны и себестоимости с минимальными наценками с другой. Но не европейским хабам, потому что это путь к хищению Украины", – прокомментировал Молчанов.

Напомним, 18 января Кабинет министров Украины собрался на внеочередное заседание, чтобы рассмотреть вопрос снижения цены на газ для населения.

Как сообщали, Кабинет министров Украины 18 января принял решение, которым устанавливается предельная цена на газ на уровне 6,99 грн за кубометр.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что ожидает от НКРЭКУ установления предельного тарифа на распределение газа не выше, чем 1,75 грн/куб.

Также Денис Шмыгаль заверил, что правительство в ближайшее время одобрит механизм, который будет предусматривать прямые выплаты людям, у которых установлено электрическое отопление.

К слову, газоснабжающая компания "Нафтогаз" обнародовала новую цену на газ для бытовых клиентов, так в январе она увеличилась на 14% по сравнению с декабрем (6,33 грн).