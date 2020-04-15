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G20 заморозила задолженности беднейших стран

pixabay.com

G20 также призвала частных кредиторов участвовать в этой инициативе на сопоставимых условиях

Министры финансов "Большой двадцатки" (G20) договорились приостановить выплаты по обслуживанию долга для беднейших стран мира. Об этом сообщает Reuters.

Приостановление выплат продлится до конца года, но кредиторы могут рассмотреть вопрос о возможном продлении финансовых мер.

По словам министра финансов Саудовской Аравии Мохаммеда аль-Джадаана, шаги, направленные на замораживание как основных выплат, так и выплат по процентам, высвободят более 20 млрд долларов, которые страны потратят на свои системы здравоохранения для борьбы с пандемией коронавируса.

G20 также призвала частных кредиторов участвовать в этой инициативе на сопоставимых условиях.

Напомним, ранее МВФ освободил от долгов 25 бедных стран через COVID-19.

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