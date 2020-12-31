ФЛП первой группы освободили от единого налога до мая

Предприниматели первой группы получили возможность не платить налоги до мая Фото из открытых источников

Нововведения будут действовать не на постоянной основе

В Украине физические лица-предприниматели, которые не используют труд наемных лиц, временно могут не платить налогов. Об этом сообщила пресс-служба ГНС Украины.

"Физические лица-предприниматели – плательщики единого налога первой группы за декабрь 2020 года и январь – май 2021 года освобождены от уплаты единого налога (кроме случаев нарушения такими плательщиками установленных главой 1 раздела XIV Налогового кодекса Украины условий применения первой группы плательщиков единого налога)", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в указанный период ГНС не будет начислять ФЛП этой группы единый взнос.

Добавляется, что освобождение не будет применяться, если предприниматель будет нарушать условия применения первой группы.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2021 года украинцы будут платить налоги и ЕСВ по единому счету. Для осуществления перехода на него стоит выполнить всего три шага.