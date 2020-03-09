Фондовый рынок США открылся падением

Фондовые рынки

Торги приостановили после падения на 5%

На фоне обвала цены на нефть и мировых рынков фондовый рынок США продолжил падение, несмотря на то, что торги уже приостанавливались из-за снижения американских котировок на 5%, передает Bloomberg.

Согласно данным Нью-Йоркской биржи, после возобновления торгов котировки сократили темпы падения, однако снижение продолжается. В частности, индекс Dow Jones упал еще 5,85% (установился на уровне 24 350,78 пункта), индекс S&P 500 на 5,78% (находится на отметке 2800,71 пункта), индекс Nasdaq упал на 5,46% (до 8107,15 пункта).

Bloomberg отмечает, что в случае падения индекса S&P 500 на 13% до 21:25 (по киевскому времени, - ред.), торги вновь будут приостановлены. Если же падение составит 20%, биржа на сегодня закроется.

Кроме того, на Нью-Йоркской фондовой бирже резко упали котировки ценных бумаг российских компаний Veon, "Мечел", "Яндекс", МТС и Qiwi.

Напомним, ранее сообщалось, что Саудовская Аравия намерена рекордно снизить мировые цены на нефть после провальных переговоров с Россией. Таким образом королевство пытается поощрить нефтеперерабатывающие компании в Европе, Азии и США покупать именно саудовскую нефть.