Фонд госимущества проиграл суд Ахметову за "Укртелеком"

Истец не доказал факта неисполнения ООО "ЕСУ" условий договора купли-продажи 92,79% акций

Суд не удовлетворил иск Фонда госимущества к ООО "ЕСУ" о расторжении договора купли-продажи 92,79% акций "Укртелекома" и взыскании 2,17 миллиарда гривен пени. Об этом говорится в решении Хозяйственного суда г. Киева, передает Finbalance.

"Истец не доказал факта неисполнения ООО "ЕСУ" условий договора купли-продажи пакета акций и существенного нарушения покупателем своих обязательств, которое бы в значительной степени лишило истца (продавца) того, на что он рассчитывал при заключении этого договора", - говорится в судебном решении от 27 сентября 2020 года.

Справка:

Напомним, Фонд госимущества в 2011 году продал 92,79% акций "Укртелекома" ООО "ЕСУ" за 10,575 млрд грн.

Группа "СКМ" украинского олигарха Рината Ахметова купила "ЕСУ" в 2013 году за 860 миллионов долларов у Raga Establishment, которая в начале 2017 года выкупила "Укртелеком" у EPIC.

Raga Establishment заявила, что получила лишь 100 млн долларов от продаж пакета акций и подала в суд.

Суд Лондона в июне 2017 года обязал "СКМ" доплатить 760 миллионов долларов Raga Establishment за "Укртелеком". В октябре 2019 года "СКМ" выплатил более 700 миллионов долларов.

Напомним, в 2018 году Хозяйственный суд Киева отклонил иск Фонда госимущества к ООО "ЕСУ" о расторжении приватизационного договора купли-продажи контрольного пакета (92,79%) акций "Укртелекома" и взыскании более 2 миллиардов гривень.