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Фонд борьбы с COVID-19 решили уменьшить на 30 миллиардов, — Минфин

Министр финансов Сергей Марченко Фото из открытых источников

В предыдущем проекте правительства предполагалось, что размер фонда составит 97 миллиардов

Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил , что в обновленном проекте изменений в бюджет на 2020 год предусмотрено, что размер фонда противодействия COVID-19 будет сокращен на 30 миллиардов гривен — до 66 миллиардов гривен. Об этом сообщает hromadske.

Как отмечается, в предыдущем проекте Кабинета министров относительно изменений в бюджет предполагалось, что размер фонда борьбы с COVID-19 составит 97 миллиардов гривен. Однако сейчас проект изменений в бюджет дорабатывается в бюджетном комитете. В частности, предусматривается создание фонда для борьбы с коронавирусом в размере 66,3 миллиарда гривен.

По словам Сергея Марченко, правительство в обновленном проекте бюджета не менялj показатели дефицита бюджета (на уровне 300 миллиардов гривен) и показатели падения доходов.  Однако, был пересмотрен ряд программ, которые ранее предлагали урезать.

"Я надеюсь, что сегодня-завтра этот бюджет будет подан на рассмотрение депутатам Верховной Рады", — отметил министр финансов. 

Напомним, ранее правительство предлагало осуществить изменения в государственный бюджет. Однако, парламентарии на внеочередном заседании 30 марта не поддержали предложение Кабинета министров. 

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