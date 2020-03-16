Финансовый кризис и коронавирус: Как Украина будет поддерживать бизнес в условиях вспышки болезни

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Законопроекты планируется рассмотреть на внеочередном заседании Верховной Рады

Украинская власть разработала антикризисные меры для поддержки бизнеса в период негативного влияния финансового кризиса, вызванного ситуацией с коронавирусом. Об этом заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, сообщает Pavlovsky News.

Как отмечается, на внеочередном заседании Верховной Рады Украины планируется рассмотреть сразу два законопроекта.

Основные нововведения:

Освобождение от любой ответственности за нарушение налогового законодательства в течение двух месяцев. Но, возможно, этот срок будет продлен.

Освобождение от уплаты ЕСВ всех самозанятых лиц сроком на два месяца.

Запрет на проведение проверок до 1 июля 2020 года (кроме камеральных).

Декларации физлицам-предпринимателям предлагают разрешить подавать до 1 июля 2020 года.

Освобождение от уплаты земельного налога, если земля находится под объектами, которые используются при предпринимательской деятельности до 31 мая 2020 года.

Освобождение от налога на недвижимость до 31 мая 2020 года (только в части коммерческой недвижимости). То есть если, например, у человека магазин, который он вынужден закрыть на период карантина, он не будет платить налоги на землю и недвижимость.

Освобождение от налога на недвижимость до 31 мая 2020 года (только в части коммерческой недвижимости). То есть если, например, у человека магазин, который он вынужден закрыть на период карантина, он не будет платить налоги на землю и недвижимость. Вступление в силу громких законов о применении кассовых аппаратов и программных РРО для малого бизнеса откладывается на три месяца.

Выплаты за вынужденный простой сотрудникам предприятий освобождаются от налога на доходы физлиц. Речь идет о том, что если предприятие останавливается на период карантина и люди не работают, то по закону работодатель все равно должен платить этот налог. Поэтому депутаты предлагают его отменить, пока есть такие чрезвычайные обстоятельства.

Кроме этого, коммерческую плату с арендной недвижимости и оборудования предлагается начислять без учета прибыли арендодателя. Таким образом, возможные расходы на содержание и амортизацию покрываются. Однако если прибыль все-таки есть, то коммерческая плата не должна быть оплачена за этот период.

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Еще одним предложением является признание ситуации, связанной с коронавирусом, форс-мажором и освобождение всех от гражданско-правовой ответственности (от уплаты штрафов, пени и т.д.).

Напомним, в конце февраля министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов сообщил, что вспышка коронавируса в мире не принесла никаких негативных последствий для экономики Украины.