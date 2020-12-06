Финансирование оборонной сферы не уменьшится ни на гривну, - Зеленский

Владимир Зеленский Офис президента

Глава государства заверил, что кризис не заставит Украину экономить на армии и безопасности

Президент Владимир Зеленский заявил, что, несмотря на кризисную ситуацию, расходы на оборонную сферу в Украине сокращать не будут. Об этом глава государства сообщил на торжествах по случаю Дня Вооруженных сил Украины.

По словам президента, в этом году бюджет на оборону стал самым большим за время независимости Украины. В то же время Зеленский заверил, что финансирование этой сферы в дальнейшем будет расти.

"Вооруженные силы Украины получают новое и модернизированное оружие и технику. Этот процесс не только продолжится, но и увеличится. И несмотря на кризисные времена, финансирование не уменьшится ни на гривну. Мы никогда не будем экономить на собственной армии и безопасности своей страны", - подчеркнул президент.

В то же время глава государства добавил, что одним из приоритетов остается наращивание боеспособности Военно-морского флота Украины.

Напомним, в конце ноября в "Укроборонпроме" заявили, что в Украине не осталось боеприпасной отрасли, а ни один отечественный завод не сможет организовать полный цикл производства боеприпасов в ближайшие несколько лет.