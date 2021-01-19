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Финансирование госбюджета от МВФ должно прекратиться до 2023 года, - Марченко

Сергей Марченко Минфин

Тогда можно будет занимать деньги на рыночных условиях и снова становиться независимыми относительно своих заимствований

Пока МВФ дает деньги напрямую в бюджет для финансирования дефицита, в правительстве хотят, чтобы Фонд выделял деньги на резервы НБУ или только предоставлял техническую помощь - гарантии, что деньги будут доступны в случае чрезвычайной ситуации, передает прессслужба Минфина.

"МВФ важен как институциональный кредитор, а не из-за суммы денег, которые он предоставляет. Большую часть денег мы одолжили на международных финансовых рынках. Однако на текущем этапе развития страна нуждается в помощи МВФ, и мы делаем все возможное, чтобы продолжать сотрудничество и выполнять условия программы", - сказал он.

По словам Марченко, мы все еще будем зависеть от хороших новостей от МВФ в 2021 году, чтобы продолжать сотрудничать с ЕС и Мировым банком и занимать деньги на рынке капитала по приемлемым процентным ставкам.

"Но мы хотим изменить формат сотрудничества. На данный момент МВФ предоставляет деньги непосредственно в бюджет для финансирования дефицита. Мы хотим, чтобы МВФ выделял деньги на резервы Национального банка, или только оказывал техническую помощь, то есть гарантии, что деньги будут доступны в случае чрезвычайной ситуации.

Прямое финансирование госбюджета должно прекратиться до 2023 года, чтобы мы могли занимать деньги на рыночных условиях и снова становиться независимыми относительно своих заимствований", - пояснил он.

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