Федоров: Когда 10 миллионов украинцев будут пользоваться приложением "Дія", всеукраинские опросы можно будет проводить онлайн

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров Facebook

Если сделать результаты опроса сомнительными, то мы вообще убьем идею цифрового государства

Когда приложением "Дія" будут пользоваться 10 миллионов украинцев еженедельно, после этого можно будет проводить всеукраинские опросы онлайн.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Отвечая на вопрос ведущей, можно ли было провести всеукраинский опрос Зеленского, который состоялся в день выборов, 25 октября, в онлайн-формате, Михаил Федоров отметил:

"Что касается опроса через "Дію", мое видение, что опрос, даже не голосование, через приложение "Дія" можно проводить после того, как большая часть украинцев будет пользоваться государственными услугами. Для того, чтобы они доверяли результатам. Важно, что когда мы строим это правовое государство, делать все так, чтобы каждому нашему продукту, решению и результату, доверяли. На сегодня мы часто проводим опрос общественного мнения и видим, что доверие к электронным сервисам растет, но его все еще недостаточно, что проводить опросы и предоставлять результаты", – сказал министр.

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Михаил Федоров также рассказал, что Министерство трансформации еженедельно проводит встречи с президентом Владимиром Зеленским, где происходит обсуждение цифровых реформ. По его словам, президент всегда держит этот вопрос "в фокусе".

"И мы с ним прорабатываем вопросы электронной демократии, вопросы опросов, которые мы будем проводить в следующем году уже через приложение "Дія". Но все же, у меня четкая, твердая позиция: когда приложением "Дія" и его продуктами будут пользоваться 10 миллионов украинцев каждую неделю, после этого я уже буду готов запустить опрос. Потому что доверие - самое главное. Если мы хоть как то сможем подвести украинцев, сделать результаты опроса сомнительными, то вообще убьем идею цифровой государства. Поэтому я так берегу эту идею цифровой трансформации", – подчеркнул министр Федоров.

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Напомним, в воскресенье, 25 октября, в Украине состоялось голосование на местных выборах.

В день выборов в местные органы власти возле избирательных участков состоялся всеукраинский опрос, инициированное Владимиром Зеленским. Гражданам предлагали ответить на 5 важных вопросов путем заполнения специальной анкеты.

Как сообщали, для проведения опроса по пяти вопросам президента Владимира Зеленского в день местных выборов 25 октября партия "Слуга народа" наняла компанию "Зе медиа".