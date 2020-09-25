"Евросоюз - не банкомат". Главный дипломат ЕС отказал Зеленскому в деньгах и предложил реформы

Жозеп Боррель Фото из открытых источников

Украина остается в повестке дня Евросоюза и продолжение реформ сейчас критически важно, подчеркнул чиновник

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель после визита в Киев и встречи с президентом Владимиром Зеленским заявил, что Евросоюз - не банкомат и не благотворительная организация. Об этом говорится в его заявлении на сайте Евросоюза, передает "Страна".

"Как я сказал президенту, Европейский Союз не благотворительная организация или банкомат. Лучший способ поддержать Украину для нас - это помочь в реформировании страны, но осуществить эти реформы могут только сами украинцы"- заявил Боррель.

Он добавил, что Украина остается в повестке дня Евросоюза и что продолжение реформ сейчас критически важно.

"Наша поддержка будет продолжаться, но она также связана со срочной необходимостью укрепления законности и борьбы против коррупции" - сказал дипломат.

Как сказал Боррель, избрание Зеленского в апреле 2019 года стало признаком твердой готовности украинцев бороться с коррупцией и ослабить хватку олигархов над страной. Хотя наблюдатели отмечают, что темп реформ, включая выполнение обязательств по Соглашению об ассоциации, снизился.

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Напомним, что ранее Боррель пообещал Украине не отнимать безвиз, но потребовал назначить "правильных" судей.

Как сообщалось, главный дипломат Евросоюза Боррель прибыл в Украину на встречу с Владимиром Зеленским 22 сентября.