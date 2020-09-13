Евросоюз хочет использовать криптоактивы для восстановления экономики

EPA

В сентябре представят обновленную Стратегию цифровых финансов ЕС

Евросоюз намерен использовать криптоактиви для реализации плана восстановления экономики после коронакризи. Об этом передает Интерфакс.

"Мы хотим, чтобы финансовый сектор ЕС максимально использовал возможности, предоставляемые цифровизацией, а инновационные европейские игроки рынка занимали глобальные лидирующие позиции.

Европейские потребители и предприятия также должны получать выгоду от цифровых финансов, обеспечивая при этом надлежащее смягчение рисков", - заявил исполнительный заместитель председателя Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

Он объявил, что позже в сентябре он представит обновленную Стратегию цифровых финансов ЕС.

"Мы хотим привести правила ЕС в соответствие с эпохой цифровых технологий, чтобы продвигать инновации, сдерживая риски. Вот почему мы выдвинем законодательное предложение по рынкам криптоактивов", - сказал зампред ЕК, занимающийся вопросами финансов.

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