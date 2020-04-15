Европе нужен новый "план Маршалла" - президент Еврокомиссии

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен REUTERS

Ключом для этого должен стать новый мощный бюджет ЕС

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европе нужен новый "план Маршалла" для преодоления последствий пандемии коронавируса. Об этом она заявила на брифинге, презентуя "дорожную карту" снятия карантинных ограничений для стран ЕС.

"Европе нужен новый "план Маршалла. Нам нужны большие государственные и частные инвестиции для восстановления экономики и создания новых рабочих мест. Ключ к этому – новый, мощный бюджет ЕС", - отметила Ляйен.

Europa braucht einen neuen Marshallplan.

Wir werden massive öffentliche und private Investitionen brauchen, um die Wirtschaft wieder aufzubauen und um neue Arbeitsplätze zu schaffen. Der Schlüssel dazu ist ein neuer kraftvoller EU-Haushalt. pic.twitter.com/OXQUKdq1uz — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 15, 2020

Она добавила, что следующий долгосрочный бюджет ЕС должен существенно отличаться от предыдущего.

"В первые несколько лет, нам нужны будут большие инвестиции для усиления экономической устойчивости Европы и ускорения развития цифровых и "зеленых" технологий", - добавила Урсула фон дер Ляйен.

Заметим, что План Маршалла, названный в честь американского госсекретаря, был планом правительства США в конце Второй мировой войны по оказанию помощи европейскому континенту, чтобы помочь ему оправиться от последствий войны.

Ранее сообщалось, что для поиска эффективных путей противодействия коронавирусу COVID-19 и для сдерживания эпидемии Европейская комиссия начала работу совещательной экспертной группы, в которую вошли ведущие эпидемиологи и вирусологи из разных стран Европейского Союза.