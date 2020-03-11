Европе грозит экономический шок, который можно сравнить с кризисом 2008 года, - Лагард

Кристин Лагард из открытых источников

Лагард считает, что при надлежащих мерах в ответ экономический шок, вероятно, будет временным

Глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард считает, что Европа столкнется с большим экономическим шоком, который можно сравнить с финансовым кризисом 2008 года, если страны ЕС не предпримут срочные меры в ответ на распространение коронавируса. Об этом она сказала во время телефонной конференции с лидерами Евросоюза, передает "Интерфакс-Украина".

"Без координированных действий мы увидим сценарий, который напомнит многим из нас финансовый кризис 2008 года", - отметила она.

Лагард добавила, что при надлежащих мерах в ответ экономический шок, вероятно, будет временным.

Кроме того, глава ЕЦБ сообщила, что руководство центрального банка, готовясь к заседанию на этой неделе, изучает все доступные инструменты - особенно те, которые дадут ему возможность предоставлять "ультрадешевое" финансирование и обеспечивать непрерывный поток кредитов и ликвидности.

"Шаги, которые предпримет ЕЦБ, будут работать только в том случае, если правительства государств поддержат их с помощью мер, которые будут стимулировать банки к кредитованию компаний в сегментах, охваченных отрицательными последствиями распространения коронавируса", - подчеркнула Кристин Лагард.

Как известно, Европейский центральный банк проведет очередное заседание 12 марта, и консенсус-прогноз экспертов предполагает снижение ставок Центробанком.

Заявления Лагард, однако, свидетельствуют о том, что ЕЦБ снизит ставки и, возможно, увеличит объем действующей программы количественного смягчения. Центробанк также может скорректировать программы предоставления банкам дешевых кредитов.

Также Лагард предупредила, что проблемы, с которыми сталкивается Италия, где зафиксировано максимальное за пределами материкового Китая количество случаев заражения коронавирусом Covid-19, вероятно, распространятся на другие страны Европы. Она одобрила меры, уже принятые властями европейских стран для поддержания экономики, но заявила о необходимости "сделать больше".

"Если мы не начнем действовать решительно сейчас, повысится риск кризиса в отдельных сегментах ваших экономик", - заявила Лагард лидерам европейских стран.

Напомним, с 1 ноября прошлого года, в Брюсселе Европейский Совет утвердил назначение француженки Кристин Лагард на должность председателя Европейского центрального банка сроком на 8 лет без возможности продления.