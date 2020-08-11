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Еврокомиссия согласовала программу макропомощи Украине на 1,2 миллиарда евро

Фото из открытых источников

Всего утвердили программы для восьми стран

Европейская комиссия утвердила Меморандумы о взаимопонимании относительно программ макрофинансовой помощи для ограничения экономических последствий пандемии коронавируса с восемью партнерами, среди которых и Украина. Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии

"Для Украины условия политики в отношении программы МФП на 1,2 миллиарда евро являются более масштабными и всеобъемлющими и касаются усиления управления государственными финансами, управления и верховенства права, реформы судебной власти, конкуренции на рынке газа, улучшение бизнес-климата и управления государственные предприятия, - говорится в заявлении Еврокомиссии.

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Как отмечается, меморандумы о взаимопонимании уже согласованы с Албанией, Грузией, Иорданией, Косово, Молдовой, Черногорией, Северной Македонией и Украиной.

Эти документы также были официально подписаны четырьмя странами из этого списка: Косово, Молдова, Северная Македония и Украина. Сейчас ведутся переговоры с двумя другими странами - Боснией и Герцеговиной и Тунисом.

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Напомним, 23 июля премьер-министр Денис Шмигаль, министр финансов Сергей Марченко и глава НБУ Кирилл Шевченко подписали Меморандум и Кредитное соглашение с Еврокомиссией на 1,2 млрд евро во время рабочего визита в Брюссель.

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