Еврокомиссия пересмотрела прогноз для экономики еврозоны, падение составит 7,8%

По предварительным прогнозам падение должно составлять 8,7%

Экономика стран еврозоны сократится на 7,8 процента по результатам 2020 года, и это будет самое большое падение в истории ЕС. Об этом говорится в новом прогнозе Еврокомиссии.

В частности, летом Брюссель прогнозировал большее падение по итогам года - до 8,7 процента, впрочем теперь Еврокомиссия пересмотрела прогноз в сторону роста.

"Беспрецедентный объем принятых мер, особенно за кратковременными рабочими схемами, позволил сдержать рост уровня безработицы по сравнению с падением экономической активности", - говорится в прогнозе.

В следующие два года в еврозоне ожидается экономический рост на 4,2%в 2021 году и на 3% в 2022 году. В июле Брюссель был более оптимистичным и прогнозировал, что в 2021 году ВВП еврозоны вырастет на 6,1%.

В Еврокомиссии отметили, что основным риском является ухудшение пандемии, что потребует более жестких мер здравоохранения и приведет к более серьезному и длительному влиянию на экономику.

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"Это побудило к анализу сценариев двух альтернативных путей эволюции пандемии - более позитивного и негативного - и их экономического влияния. Также существует риск того, что шрамы, оставленные пандемией в экономике - такие как банкротство, длительная безработица и перебои с поставками - могут быть глубже и будут иметь более длинные последствия", - говорится в прогнозе.

Прогноз предусматривает увеличение совокупного государственного дефицита еврозоны с 0,6% ВВП в 2019 году до 8,8% в 2020 году. В 2021 году ожидается его снижение до 6,4% и 4,7% в 2022 году.

Совокупное отношение долга к ВВП еврозоны вырастет с 85,9% ВВП в 2019 году до 101,7% в 2020 году, 102,3% в 2021 году и 102,6% в 2022 году.

Ранее сообщалось, что на фоне пандемии коронавирус мировая экономика упадет до 3,8% в этом году.