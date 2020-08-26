Еврокомиссия: Цена электроэнергии в Украине на треть выше, чем в ЕС

В Украине с 1 августа на 54,6% вырастет тариф на передачу электроэнергии Фото из открытых источников

Средняя цена при базовой нагрузке в объединённой энергосистеме Украины на рынке составила 46,9 евро за МВт⋅ч

В первом квартале 2020 года цены на электроэнергию в Украине были на 37,9% выше, чем средняя стоимость в Европейском Союзе. Об этом свидетельствует квартальный обзор рынков электроэнергии, подготовленный Европейской комиссией.

Согласно документу, средняя цена при базовой нагрузке в объединённой энергосистеме Украины на рынке на сутки вперёд составила 46,9 евро за МВт⋅ч. При этом в среднем по ЕС такая цена составила 33,5 евро за МВт⋅ч, что на 33% ниже аналогичного показателя в 2019 году.

Кроме того, по сравнению с 4 кварталом 2019 года, средний показатель цены снизился на 24% на фоне слабого спроса на электроэнергию.

"Украина вошла в категорию стран с самыми высокими ценами на электричество в Европе вместе с Грецией (50 евро за МВт⋅ч) и Мальтой (45 евро за МВт⋅ч). Далее идут Болгария (42 евро за МВт⋅ч), Румыния (41 евро за МВт⋅ч), Венгрия и Польша (по 41 евро за МВт⋅ч)", - заявили в Еврокомиссии.

Еврокомиссия

В некоторых странах цена повысилась из-за высокой доли углеродоемкой генерации. Самые низкие квартальные оптовые цены электроэнергии зафиксированы в Норвегии (15 евро за МВт⋅ч) и Швеции (17 евро за МВт⋅ч). Это связано с большим количеством гидроэлектростанций и ветровой генерации в этих государствах.

В Украине цена на электроэнергию для населения не менялась с 2017 года и составляет 90 коп. за 1 кВт⋅ч при потреблении до 100 кВт⋅ч, а свыше этого – 1 грн 68 коп. за кВт⋅ч. Для промышленных потребителей цены на электричество формируются на основании рыночных механизмов и колеблются от 2,5 грн до 4 грн за кВт⋅ч.

Ранее сообщалось, что, чтобы выплатить долги в области "зеленой энергетики", украинской власти пришлось увеличить тарифы на передачу электроэнергии. Впрочем, это - лишь верхушка айсберга проблем в отрасли. Детальнее об этом читайте в статье "Хаос на рынке электроэнергии, или Почему растут тарифы".