Евро взлетел вверх, а доллар продолжает дешеветь: Курсы валют от НБУ

Доллары США. Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Доллар подешевел на 4 коп., евро подорожал на 21 коп.

Национальный банк Украины установил курс гривни относительно иностранных валют. Так, 7 июля доллар составляет 27,12 грн, евро - 30,72 грн. Об этом говорится на официальном сайте НБУ.

При этом курс российского рубля установлен на уровне 0,380 грн.

Следовательно, по сравнению с предыдущим рабочим днем курс доллара снизился на 4 коп. Евро подорожал на 21 коп.

Новости по теме: Глава Минфина не видит оснований для падения гривни из-за отставки Смолия

Напомним, накануне Национальный банк Украины установил курс доллара на уровне 27,17 грн, евро - 30,50 грн.