live
Новости » Экономика Читати новину українською

Евро внезапно обвалился по отношению к гривне: Курсы валют от НБУ

Доллары США. Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Доллар подорожал на 3 коп., евро подешевел на 24 коп.

Национальный банк Украины установил курс гривни относительно иностранных валют. Так, 29 октября доллар составляет 28,39 грн, евро — 33,31 грн. Об этом говорится на официальном сайте НБУ.

При этом курс российского рубля установлен на уровне 0,360 грн.

Следовательно, по сравнению с предыдущим рабочим днем курс доллара увеличился на 3 коп. Евро подешевел на 24 коп.

Новости по теме: В Нацбанке объяснили причину резкого роста доллара

Напомним, накануне Национальный банк Украины установил курс гривни относительно иностранных валют. Так, 28 октября доллар составил 28,36 грн, евро — 33,55 грн.

 

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Политический кризис в Кыргызстане: Президент согласился уйти в отставку после парламентских выборов Журналист объяснил, чем опасна "диджитализация" выборов в Украине Политические протесты в Кыргызстане: Как оппозиция заставила власть провести перевыборы в парламент В Кыргызстане в течение двух недель назначат повторные парламентские выборы
Loading...

программы канала ZIK

Марина Ставнийчук | Ток-шоу
Елена Лукаш | Ток-шоу
День освобождения Украины. Внешнее вмешательство в страну. Требования МВФ | Ток-шоу
Взрыв на Харьковщине. Результатов выборов до сих пор нет. Убыточная
Что происходит с монобольшинством? Переписать историю | Ток-шоу
Взрыв под Харьковом. Итоги выборов. Кабмин хочет услышать украинцев | Ток-шоу