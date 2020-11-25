Евро внезапно начал дешеветь: Курсы валют от НБУ

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Доллар подорожал на 1 коп., евро подешевел на 7 коп.

Национальный банк Украины установил курс гривни относительно иностранных валют. Так, 25 ноября доллар составляет 28,37 грн, евро - 33,68 грн. Об этом говорится на официальном сайте НБУ.

При этом курс российского рубля установлен на уровне 0,373 грн.

Следовательно, по сравнению с предыдущим рабочим днем курс доллара увеличился на 1 коп. Евро подешевел на 7 коп.

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Напомним, накануне Национальный банк Украины установил курс валют на уровне 28,36 грн за доллар и 33,75 грн за евро.