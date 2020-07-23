Евро перевалил за 32 гривни: Курсы валют от НБУ

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Доллар подорожал на 11 коп., евро - на 51 коп.

Национальный банк Украины установил курс гривни относительно иностранных валют. Так, 23 июля доллар составляет 27,77 грн, евро - 32,18 грн. Об этом говорится на официальном сайте НБУ.

При этом курс российского рубля установлен на уровне 0,392 грн.

Следовательно, по сравнению с предыдущим рабочим днем курс доллара увеличился на 11 коп. Евро подорожал на 51 коп.

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Ранее банкиры спрогнозировали, что правление Национального банка может снизить учетную ставку 23 июля максимум на 1 процентный пункт - до 5% годовых, учитывая небольшое ускорение инфляции в июне до 2,4% с 1,7% по итогам мая.