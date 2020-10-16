Евро неожиданно обвалился по отношению к гривне: Курсы валют от НБУ

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Доллар подорожал на 2 коп., евро подешевел на 21 коп.

Национальный банк Украины установил курс гривни относительно иностранных валют. Так, 16 октября доллар составляет 28,33 грн, евро — 33,17 грн. Об этом говорится на официальном сайте НБУ.

При этом курс российского рубля установлен на уровне 0,362 грн.

Следовательно, по сравнению с предыдущим рабочим днем курс доллара увеличился на 2 коп. Евро подешевел на 21 коп.

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Напомним, Национальный банк Украины накануне установил курс гривни относительно иностранных валют на уровне 28,31 грн за доллар и 33,39 грн за евро.