Евро аномально обвалился по отношению к гривне: Курс валют от НБУ
Доллар подешевел на 43 коп., евро - на 70 копеек.
Национальный банк Украины установил курс гривни относительно иностранных валют. Так, на 1 апреля доллар составляет 27,62 грн, евро - 30,25 грн. Об этом говорится на официальном сайте НБУ.
При этом курс российского рубля установлен на уровне 0,352 грн.
Следовательно, главный банк Украины по сравнению с предыдущим рабочим днем понизил курс доллара на 43 коп., евро подешевел на 70 коп.
Напомним, накануне Национальный банк Украины установил курс гривни относительно иностранных валют на уровне 28,06 грн за доллар и 30,96 грн за евро.