Евро аномально обвалился по отношению к гривне: Курс валют от НБУ

Доллары США. Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Доллар подешевел на 43 коп., евро - на 70 копеек.

Национальный банк Украины установил курс гривни относительно иностранных валют. Так, на 1 апреля доллар составляет 27,62 грн, евро - 30,25 грн. Об этом говорится на официальном сайте НБУ .

При этом курс российского рубля установлен на уровне 0,352 грн.

Следовательно, главный банк Украины по сравнению с предыдущим рабочим днем понизил курс доллара на 43 коп., евро подешевел на 70 коп.

Напомним, накануне Национальный банк Украины установил курс гривни относительно иностранных валют на уровне 28,06 грн за доллар и 30,96 грн за евро.