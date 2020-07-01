Этой зимой ожидаем дальнейшее ухудшение ситуации в экономике, – Наливайченко

Валентин Наливайченко Скриншот видео

Кризис начался еще в прошлом году, говорит парламентарий

Кризис в украинской экономике начался еще в прошлом году, а пандемия и карантин только его усилили. Зимой ожидается дальнейшее ухудшение ситуации в экономике.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины (фракция "Батькивщина") Валентин Наливайченко.

Парламентарий констатировал, что худшее, что есть по состоянию на сегодня, – это то, что украинская экономика продолжает падение.

"Кризис этот начался с правительства профанов Гончарука, и это было еще в прошлом году, до пандемии. Пандемия и вирус как таковой, особенно карантин, когда люди вынужденно, без денег, без зарплат просидели дома, добивает и усиливает этот экономический кризис. Надо говорить правду, и научиться правительству, – что на эту зиму мы ожидаем дальше ухудшения ситуации в экономике прежде всего. А почему будет ухудшение? Да потому, что теперь уже это правительство до этого времени не имеет даже программы действий для того, чтобы запустить заводы, то есть разместить там заказ от правительства. Кто может и должен быть крупнейшим инвестором? Не няня, она же не приедет. Не няни, которых вместо комиссаров или "смотрящих" собираются создавать с какими-то проектами. Какие проекты? Украинцы зарабатывают миллиарды, триллион бюджета. Как он используется? Может, настало время, а я убежден, что настало время, от государства, от правительства напрямую размещать заказы и запускать украинские предприятия. Второй – искоренить коррупцию во власти, искоренить коррупцию на местном уровне", – сказал Валентин Наливайченко.

Напомним, в НБУ заявили, что статистические данные за май 2020 года показывают некоторое оживление в экономике Украины, впрочем дно кризиса пока не пройдено.

Добавим, Международный валютный фонд прогнозирует падение мировой экономики в 2020 году на 4,9%.

Ранее сообщалось, что Всемирный банк прогнозирует, что экономика Украины упадет в 2020 году на 3,5%, тогда как в целом мировая экономика потеряет 5,2% - из-за пандемии COVID-19.