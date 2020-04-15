Этот "Гордиев узел" надо разрубить: Кацман о финансировании МВФ

Владимир Кацман Фото из открытых источников

Складывается такое впечатление, что деньги от кредитов МВФ физически не приходят в Украину

Кредиты МВФ – это вечная ипотека, в которую Украина когда-то затянули. Поэтому нужно разрубить этот Гордиев узел.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK заявил политический эксперт, заслуженный журналист Украины Владимир Кацман.

Владимир Кацман удивляется, для чего Украина берет кредиты в МВФ и на какие именно проекты их направляет, если результата от них никакого нет.

"Вот под какой проект мы постоянно занимаем эти деньги? Нам одолжат еще 10 миллиардов, а мы 11 должны отдать на обслуживание своих долгов и погашение кредитов. То что это за заимствования? Одолжите нам еще для того, чтобы мы отдали эти деньги обратно? У меня такое впечатление, и многие экономисты мне это подтверждают, что эти деньги даже не приходят физически в Украину. Они просто в Америке с одного счета американского банка на другой переходят", – сказал Владимир Кацман.

Эксперт добавил, что кредиты МВФ – это вечная ипотека, в которую Украина когда затянули.

"Поэтому нужно разрубить этот Гордиев узел. Иначе мы его никогда не решим! ", – подчеркнул эксперт.

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Как сообщалось, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов и налоговой политики Данил Гетманцев заявлял, что первый транш Международного валютного фонда в рамках новой кредитной программы может поступить в размере 4 миллиардов долларов.

Добавим, вице-премьер-министр Украины в 2016-2019 годах Павел Розенко заявлял, что после принятия закона об открытии рынка земли Международный валютный фонд не даст Украине денег, а будет ждать по меньшей мере еще двух документов.