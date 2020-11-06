Это программа дальнейшей деградации, - эксперт об экономической стратегии Кабмина

Юрий Атаманюк https://antikor.com.ua

Украинские правительства меняются через полгода, констатировал Юрий Атаманюк

Глава Кабмина Денис Шмыгаль предложил программу развития до 2030 года, рассказывая, что она поможет понимать стратегию и тактику, как будет развиваться Украина. Однако здесь главное - не срок, на который подана такая программа, а то, какой она есть.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения заявил экономический эксперт Юрий Атаманюк.

Эксперт раскритиковал предложенную Кабинетом министров Украины экономическую стратегию до 2030 года, обратив внимание на то, что правительства в Украине, за исключением Кабмина во главе с Владимиром Гройсманом, работают только по полгода.

"Сейчас, когда Шмыгаль подал этот проект бюджета на голосование, он предложил программу развития до 2030 года, и тоже рассказывает, что программа развития до 2030 года поможет нам понимать стратегию и тактику, как будет развиваться Украина. Если у нас ни одно правительство не бывает - самое дольше это было правительство Гройсмана, три года, - эти все меняются по полгода. И вопрос же не в том, на какой срок ты подашь программу, а важно, какую ты подашь программу. Эта программа - подальшей деградации", – сказал Юрий Атаманюк.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский своим указом определил Цели устойчивого развития страны до 2030 года. Согласно сообщению, такой указ был издан с целью обеспечения национальных интересов Украины относительно устойчивого развития экономики, гражданского общества и государства для достижения роста уровня и качества жизни населения, соблюдение конституционных прав и свобод человека и гражданина.

Как сообщали, 7 сентября под председательством министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игоря Петрашко состоялось учредительное заседание рабочей группы по разработке Национальной экономической стратегии-2030.