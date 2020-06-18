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Это процесс приватизации и продолжение разворовывания Украины: Кива об обновленной программе правительства Шмыгаля

Народный депутат Илья Кива "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Сегодня поставлена задача – из украинцев сделать сборщиков клубники, а украинскую землю превратить в процесс зарабатывания денег

То, что заложено в обновленной программе правительства, – это процесс приватизации. В моем понимании это продолжение разворовывания Украины. Только законным методом.

Об этом в эфире телеканала  ZIK  заявил народный депутат Украины (фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь") Илья Кива.

Илья Кива подчеркнул, что никаких экономических решений в нынешней критической экономической ситуации в Украине обновленная программа правительства не представляет.

"То, что заложено в программе правительства, – это процесс приватизации. В моем понимании это продолжение разворовывания Украины, только законным методом. Более 260 предприятий на сегодня будет выставлено на продажу. Это заводы, стратегические объекты, которые ранее пополняли бюджет, но сегодня они попадут в руки людей, которые разворуют и будут использовать их в различных целях. Скажите, разве это государственный подход? "– выразил свое удивление Илья Кива.

Он добавил, что программа правительства – это всего лишь директива, спущенная сверху фондом Сороса для системного продолжения уничтожения украинской экономики.

"Сегодня поставлена задача – из украинцев сделать сборщиков клубники, а украинскую землю превратить в процесс зарабатывания денег корпорациями, финансовыми группами, которые уже сегодня эффективно захватывают нашу страну", – подчеркнул нардеп Кива.

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Напомним, 4 июня депутаты Верховной Рады отправили на доработку программу деятельности Кабинета министров

12 июня Кабинет министров Украины принял Программу деятельности правительства и признал утратившим силу постановление КМУ от 2 апреля 2020 года №270, которым был утвержден предварительный проект программы.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины обнародовал доработанную программу деятельности. В новом проекти расписаны приоритеты и задачи для каждого министерства.

Во время заседания Верховной Рады 18 июня народные депутаты не поддержали обновленную программу правительства.

 

 

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