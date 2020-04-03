live
Новости » Экономика Читати новину українською

Это катастрофа для экономики: Кацман об усилении карантинных мероприятий

Владимир Кацман Фото из открытых источников

Государство на время карантина имела бы освободить население от уплаты коммунальных услуг

Усиление карантина – это правильные меры. Но надо помнить, что меры по усилению карантина, мероприятия по фактическому уничтожению экономики, накладываются у нас на социальные аспекты жизни.

Об этом в эфире ток-шоу "13" на телеканале ZIK  заявил политический эксперт, заслуженный журналист Украины Владимир Кацман.

Политический эксперт отметил, что положительно относится к усилению карантинных мероприятий-за распространения в Украине коронавируса. В то же время он считает, что государство должно обеспечить людей самым необходимым для обеспечения жизнедеятельности. 

Новости по теме: День карантина 22-й: Штрафуют на улицах, но парки и стадионы полны людей (фото)

"Это правильные меры. Это необходимые меры. Но надо помнить при этом, что меры по усилению карантина, мероприятия по фактическому уничтожению экономики, накладываются у нас на катастрофические социальные аспекты жизни", – сказал Владимир Кацман.

Новости по теме: За минувшие сутки в Киеве коронавирусом заболели еще 28 человек, двое из них умерли, – Кличко

По его словам, первое и самое главное, что должно было бы сделать государство на время карантина – освободить население от уплаты коммунальных услуг.

"Зато у нас нет абсолютно никакого послабления коммунальных платежей для населения. А это произошло не только в успешных европейских странах, но и в таких бедных странах как Грузия. Правительство Грузии отменил на 3 месяца коммунальную плату с граждан. Такие решения являются правильными и необходимыми для людей в нынешней ситуации", – прокомментировал Владимир Кацман. 

Как сообщалось, премьер’премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что коронавирусная инфекция продолжает распространяться Украиной, поэтому единственным способом разорвать цепь заражения и сохранить человеческие жизни является усиление карантинных мероприятий. Поэтому правительство утвердило список дополнительных ограничений.

Ранее сообщалось, что правительство планирует усилить карантинные меры и ограничить время пребывания людей на улице. Также планировалось, что правительство утвердит обязательный масочный режим.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram
Loading...

программы канала ZIK

Народ против | Новые законы, министры и заражения: Украина перед пиком эпидемии | 02.04.20
Евгений Комаровский | Вирус атакует. Реформа медицины | Ток-шоу
Усиление ограничительных мер. Распродажа земли | Ток-шоу
Земля раздора. Реформа Супрун | Ток-шоу
Второй этап медицинской реформы Супрун. Земельный вопрос | Ток-шоу
Усиление мероприятий. Земля для украинцев | Ток-шоу