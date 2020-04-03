Это катастрофа для экономики: Кацман об усилении карантинных мероприятий

Владимир Кацман Фото из открытых источников

Государство на время карантина имела бы освободить население от уплаты коммунальных услуг

Усиление карантина – это правильные меры. Но надо помнить, что меры по усилению карантина, мероприятия по фактическому уничтожению экономики, накладываются у нас на социальные аспекты жизни.

Об этом в эфире ток-шоу "13" на телеканале ZIK заявил политический эксперт, заслуженный журналист Украины Владимир Кацман.

Политический эксперт отметил, что положительно относится к усилению карантинных мероприятий-за распространения в Украине коронавируса. В то же время он считает, что государство должно обеспечить людей самым необходимым для обеспечения жизнедеятельности.

"Это правильные меры. Это необходимые меры. Но надо помнить при этом, что меры по усилению карантина, мероприятия по фактическому уничтожению экономики, накладываются у нас на катастрофические социальные аспекты жизни", – сказал Владимир Кацман.

По его словам, первое и самое главное, что должно было бы сделать государство на время карантина – освободить население от уплаты коммунальных услуг.

"Зато у нас нет абсолютно никакого послабления коммунальных платежей для населения. А это произошло не только в успешных европейских странах, но и в таких бедных странах как Грузия. Правительство Грузии отменил на 3 месяца коммунальную плату с граждан. Такие решения являются правильными и необходимыми для людей в нынешней ситуации", – прокомментировал Владимир Кацман.

Как сообщалось, премьер’премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что коронавирусная инфекция продолжает распространяться Украиной, поэтому единственным способом разорвать цепь заражения и сохранить человеческие жизни является усиление карантинных мероприятий. Поэтому правительство утвердило список дополнительных ограничений.

Ранее сообщалось, что правительство планирует усилить карантинные меры и ограничить время пребывания людей на улице. Также планировалось, что правительство утвердит обязательный масочный режим.