Это глобальный план серьезных мировых игроков: Политический аналитик о коронавирусе

Телеканал ZIK

Это план США, Китая, возможно, и России

С помощью коронавируса идет плановое сдутие финансового пузыря в мире. Есть задача его сдуть хотя бы на 500 триллионов.

Об этом в эфире программы "HARD с Влащенко" на телеканале ZIK заявил политический аналитик Михаил Чаплыга.

"С помощью коронавируса идет плановое сдутие финансового пузыря в мире. Есть задача его сдуть. Хотя бы на 500 триллионов. Это глобальный план серьезных игроков – США, Китай, Россия там участвует. Не знаю, Европа там участвует, но серьезные игроки в это играют", – сказал Михаил Чаплыга.

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Он также прокомментировал обвал курса рубля и цен на нефть в России. В частности, Чаплыга пояснил, повлияет ли это на украинский рынок и есть угроза дефолта в Украине:

"Если мы посмотрим на то, что в России нефть пошла вниз, то и газ пойдет вниз. Для нас это, в принципе, хорошо. Но плохо ли это для России? Нет! Игра идет против сланцевой нефти в США. Вот в чем "прикол". Да, тяжело будет добывать нефть в России при таких ценах, но первой ляжет сланцевая нефть США, сланцевый газ, на который они "посадили" Европу. По США это ударит первых. Россия это перетерпит спокойно. То есть идет большая финансовая игра", – рассказал Чаплыга и добавил, что обычные украинские граждане также смогут ощутить на своих карманах бюджетный дефицит в Украине, который может повлечь падение цен на нефть и газ в мире.

Напомним, курс российского рубля и упал до минимума четырехлетней давности на фоне падения цен на нефть на 30%. Падение цен на нефть почти до 30 долларов за баррель грозит РФ бюджетным дефицитом и девальвацией.