Эта система создает деньги в карманах отдельных лиц, для страны – ничего, – академик о легализации игорного бизнеса

Телеканал ZIK

Никто не говорит о потери обычных людей, которые они понесут от легализации игорного бизнеса

Система игорного бизнеса создает деньги в карманах отдельных лиц. Для страны она ничего не дает.

Об этом в эфире ток-шоу "13" на телеканале ZIK заявил академик НАН Украины Владимир Семиноженко.

"Мне очень не нравится легализация игорного бизнеса. Эта система создает деньги в карманах отдельных лиц, она ничего не создает для страны. И такой вроде бы козырь, о котором говорят – 5 миллиардов в бюджет. Но скажите, а сколько потерь? Как можно посчитать потери людей, семейных бюджетов, моральные потери, ведь люди подпадают под зависимость, последние деньги несут!", – отметил академик НАН.

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Он напомнил, что власть, когда начала разговоры о легализации игорного бизнеса, делала правильные заявления, но на деле все получилось совсем по другому.

Также по мнению Семиноженко, игровые автоматы необходимо размещать за городом, а не возле школ и домов, что принято в соответствующем законе.

"Нельзя ли создать такие учреждения где-то возле Одессы, чтобы это было точкой притяжения? Ведь это создание новой инфраструктуры, построятся гостиницы, и вот там создавать эти вещи. Когда строится, растет экономика, это и рабочие места, это система услуг, и, конечно, простой человек не будет брать билет на самолет, чтобы полететь туда. Туда прилетят только богатые люди, которым нужно тратить средства. И из-за границы прилетят", – убежден Владимир Семиноженко.

Как сообщали, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр".

Напомним, 14 июля Верховная Рада Украины поддержала законопроект об игорном бизнесе во втором чтении. "За" проголосовали 248 народных депутатов. Законопроект охватывает сферу деятельности казино и казино онлайн, проведение букмекерской деятельности (в том числе онлайн), выпуска и проведения лотерей и вопросы игры в покер в интернете.

Позже Рада отклонила три проекта постановлений, которые блокировали подписание закона об игорном бизнесе. Таким образом разблокировав подписание документа.

После чего, 28 июля, Верховная Рада Украины передала на подпись президенту Владимиру Зеленскому закон "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр".